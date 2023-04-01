Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Kadir İnanır, iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Kadir İnanır, iddiaları yalanladı

01.04.2023 09:58

Yeşilçam'ın jönlerinden birisi olan usta oyuncu Kadir İnanır, siyasete girme kararı alarak Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını reddetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnanır, "Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimlerin milletvekili adayı olduklarını açıklamasının ardından usta tiyatrocu Kadir İnanır'ın da siyasete gireceği ileri sürüldü. Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldığı iddia edilen Kadir İnanır'dan beklenen açıklama geldi.

"SİYASET HALK TARAFINDAN SAYGIN BİR KURUM OLMADIKÇA DÜŞÜNMÜYORUM"

Aktif siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Kadir İnanır, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Bir taneside şeriatçı olsa şaşarım hepsi sanki aynı zehirden içmiş solcu Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı Yeşil Sol Parti, Seçim Beyannamesini Açıkladı: 'Buradayız Birlikte Değiştireceğiz' Yeşil Sol Parti, Seçim Beyannamesini Açıkladı: 'Buradayız Birlikte Değiştireceğiz'

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Son Dakika Magazin Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Kadir İnanır, iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Kadir İnanır, iddiaları yalanladı - Son Dakika
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