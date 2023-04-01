Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşulan Kadir İnanır, iddiaları yalanladı

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Ünlü isimlerin milletvekili adayı olduklarını açıklamasının ardından usta tiyatrocu Kadir İnanır'ın da siyasete gireceği ileri sürüldü. Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldığı iddia edilen Kadir İnanır'dan beklenen açıklama geldi.

"SİYASET HALK TARAFINDAN SAYGIN BİR KURUM OLMADIKÇA DÜŞÜNMÜYORUM"

Aktif siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Kadir İnanır, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.