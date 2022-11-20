"Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu çocukluk aşkıyla evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu çocukluk aşkıyla evlendi

20.11.2022 17:22

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde klasikleşen "çocuk oyuncu" karakterinin en tanınan ismi "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu 4'üncü evliliğini çocukluk aşkıyla yaptı.

4. kez nikah defterine imza atan Sezer İnanoğlu çocukluk aşkı mimar Seyhan Eyiçalışla hayatını birleştirdi. Geride kalan üç evliliğinden bir çocuğu olan Sezer İnanoğlu uzun zamandır mütevazi bir hayat yaşıyordu.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Sezer İnanoğlu ve mimar eşi Seyhan Hanımın karşılaşmaları da bir tesadüfle gerçekleşti. Mazide kalan masum çocukluk aşkı yıllar sonra evlilikle taçlandı.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Çok mutluyuz" diyen çiçeği burnunda gelin Seyhan Eyiçalış"2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" dedi.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

400'DEN FAZLA FİLM KAZANDIRDI

Sezer İnanoğlu babası ünlü prodüktör rahmetli Berker İnanoğlu'dan devraldığı film şirketini yönetiyor. Türk Sinemasına 400'den fazla film kazandıran şirketin arşivindeki filmlerde "Sezercik" rolüyle Sezer İnanoğlu'nun da imzası var.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

YORUMLAR
500

Sezer İnanoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sezercik' lakaplı Sezer İnanoğlu çocukluk aşkıyla evlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Ezeli rakipleri Abdurrahim Albayrak'ın acısını paylaştılar! Taziye mesajları peş peşe geldi
17:04 Felçli hastaya şiddet uygulayan hemşirelerin çalıştığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi
16:50 Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu
16:17 Her şey telefonundan açtığı marşla başladı! İYİ Parti lideri Akşener kürsüde gözyaşlarını tutamadı
15:58 Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı
15:56 Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
15:52 "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu çocukluk aşkıyla evlendi
15:21 Statta açılan paçavra olay çıkmasına neden oldu! Maç tatil edildi
14:55 Yeni işe başlayan üniversiteli genç, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
10:18 Oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği kişi, bir ismi çok sinirlendirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2022 17:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu çocukluk aşkıyla evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement