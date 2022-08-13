Yozgat gündem haberi... Mümin Sarıkaya'dan muhteşem konser - Son Dakika
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Yozgat gündem haberi... Mümin Sarıkaya'dan muhteşem konser

13.08.2022 15:20

Yozgat haberleri... Mümin Sarıkaya'dan muhteşem konser Manisalılar türkü dolu gecede gönüllerince eğlendi Şehzadeler Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserlerinin konuğu Mümin Sarıkaya oldu.

Mümin Sarıkaya'dan muhteşem konser

Manisalılar türkü dolu gecede gönüllerince eğlendi

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserlerinin konuğu Mümin Sarıkaya oldu. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği türkülerle konser alanına gelenlere türkü dolu bir gece yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserleri Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da tüm hızıyla devam ediyor. Mümin Sarıkaya konserine ev sahipliği yapan amfi tiyatroyu dolduran Manisalılar gönüllerince bir gece yaşadı. Konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Beğenilen türküleri, alanı dolduran müzik severler için seslendiren Sarıkaya, "Ben Yoruldum Hayat", "Öldüğümü Bilmesinler" gibi duygu yüklü parçalarla kalabalığı duygulandırdı. Sarıkaya, hazırlıklarını tamamladığı ama henüz piyasaya çıkmayan yeni türküsünü de Manisalılar için seslendirdi. Vatandaşlar Sarıkaya'nın seslendirdiği türkülere hep birlikte eşlik etti. Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgilere ses veren şarkıcı, kendi bestelerinin yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri de söyledi. Konser, yaklaşık iki saat sürerken, sahne performansıyla alkışlanan Sarıkaya, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler sanatçıya çiçek ve Manisa'nın şifalı Mesir Macunu'ndan takdim ederek, performansı için sanatçıyı tebrik etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Yardımcısı Songüler, "Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlere muhteşem bir performans sergileyen sanatçımız Mümin Sarıkaya'yı de tebrik ediyor, kendisine teşekkür ediyorum bu muhteşem enerjisinin hiç bitmemesi adına Manisa'mızın şifalı Mesir Macunu'nu sizlerin huzurunda takdim ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mümin Sarıkaya, kendisini Manisalılarla buluşturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Manisa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yozgat gündem haberi... Mümin Sarıkaya'dan muhteşem konser - Son Dakika

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