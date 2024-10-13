Alkollü Sürücüye Cezası 21 Bin TL

Otomobil

AKSARAY'da polisin rutin kontrolü sırasında 1.32 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz otomobil sürücüsü Emre F.'nin (24), daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu tespit edildi. Hakkında 21 bin 54 TL para cezası uygulanan Emre F., yanındaki arkadaşına gülerek, "Beraber içtik. Cezayı da beraber öderiz" dedi.

? Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tacın Mahallesinde yaptıkları rutin kontrol sırasında Emre F.'nin kullandığı 68 FL 956 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü Emre F.'ye alkol metreyi üfletmek istedi. Emre F. ise polise "Ağabey, üflemesem olmaz m? Ehliyetim de içeride kurban olduğum, üflemesem olmaz mı? Ehliyetimi alkolden aldılar" diye dil döktü. Sürücü Emre F.'nin yapılan kontrolde 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, yaptığı incelemede Emre F.'nin daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğunu belirledi. Emre F., "Sıkıntı yok, cezamızı yedik güzelce. Daha önce de benim ehliyetimi polisler alkolden almıştı" dedi. Emre F., hakkında 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 21 bin 54 TL idari para cezası uygulandığını öğrenince, yanındaki arkadaşına gülerek, "Beraber içtik. Cezayı da beraber öderiz" dedi.