Hindistan'da Otomotiv Teşvik Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da Otomotiv Teşvik Programı

Hindistan\'da Otomotiv Teşvik Programı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PLI programı, 44.326 crore rupi yatırımla 67.820 kişiye istihdam sağladı ve yerli üretimi teşvik ediyor.

Yeni Delhi, 4 Ağu (SocialNews. XYZ) Ağır Sanayi Bakanlığı, otomobil ve bileşenlerine yönelik Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) programının Mart 2026 itibarıyla 44.326 crore rupi yatırım çektiğini ve 67.820 kişiye istihdam sağladığını açıkladı. Program, FY20 baz yılına göre 52.414 crore rupi ek satış sağlarken, 2.386,36 crore rupi teşvik ödendi.

Ülke genelinde uygulanan program, gelişmiş otomotiv teknolojilerinin yerli üretimini teşvik ederek Hindistan'ı küresel otomotiv değer zincirinde güçlendirmeyi amaçlıyor. Teşvik almak isteyen şirketlerin en az %50 Yerel Katma Değer (DVA) sağlaması gerekiyor. 28 Temmuz 2026'ya kadar 18 başvuru sahibi, 155 Gelişmiş Otomotiv Teknolojisi (AAT) ürünü için DVA sertifikası aldı.

Bakanlık, %20'den fazla etanol karışımlı araçlar için ayrı bir teşvik politikası bulunmadığını, bu konuda veya elektrikli araçlara yönelik bir çalışma yapılmadığını açıkladı. Hükümet, su sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve çiftçi çıkarlarını dengeleyen bir yaklaşımla etanol karışımını destekliyor. Ulusal Biyoyakıt Politikası kapsamında şeker kamışı, mısır, hasarlı tahıllar ve kırık pirinç gibi çeşitli hammaddelerden etanol üretimine izin veriliyor. Ayrıca, daha az su tüketen mısır gibi ürünlere yönelik çeşitlendirme teşvik ediliyor. 2024'te oluşturulan uzman komitenin su gereksinimleriyle ilgili tavsiyeleri uygulamada dikkate alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da Otomotiv Teşvik Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Çekmeköy’de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada

20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı
20:31
Mikonos’ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 20:44:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Hindistan'da Otomotiv Teşvik Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.