Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı - Son Dakika
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Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı

24.10.2022 15:13

2018 seçimlerini en doğru bilen anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma, İstanbul'da gerçekleştirilen anket sonuçlarının genel tablosunu yayımladı. Yüzde 33.2 alan AK Parti, yüzde 28.1 alan CHP'ye 5 puan fark attı.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin anketlerde aldıkları oy oranları da daha fazla merak edilmeye başlandı. 2018 seçimlerini bilen anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma ise son anketini İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdi.

EN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ ŞİŞLİ'DE

Ankette en dikkat çeken sonuç Şişli'den çıktı. Şişli'de birinci olan CHP yüzde 34.1 alırken, ikinci sıradaki AK Parti yüzde 18.1 aldı. Daha önce Şişli'den belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 15.2 ile sürpriz yaptı.

İSTANBUL GENELİNDE AK PARTİ ÖNDE

ORC Araştırma sahibi Mehmet Pösteki, anketlerinde çıkan genel sonucu da paylaştı. Buna göre birinci sıradaki parti AK Parti yüzde 33.2 alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 28.1 ile CHP ve 18.4 ile İYİ Parti takip etti.AK Parti ile CHP arasındaki fark 5.1 puan oldu.

Son seçimi bilen ORC, İstanbul anketinin sonucu paylaştı! AK Parti ve CHP arasında 5 puan var
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AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı - Son Dakika
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