İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün katıldığı canlı yayında, anketlerde AK Parti 'yi geçtiklerini belirterek, seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarını söylemişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç , anket sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye 'nin birinci partisidir" dedi.

2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi tüm partiler anket çalışmalarına hız verirken, CHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

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