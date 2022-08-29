İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda - Son Dakika
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İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda

29.08.2022 09:06

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Özkoç, "CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda" ifadesini kullandı.

2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi tüm partiler anket çalışmalarına hız verirken, CHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, anket sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketi paylaştı: CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda

KILIÇDAROĞLU DA AK PARTİ'Yİ GEÇTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün katıldığı canlı yayında, anketlerde AK Parti'yi geçtiklerini belirterek, seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarını söylemişti.

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Son Dakika Politika İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda - Son Dakika
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