2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM, 2025 yılı bütçelerini görüşmeye başladı; Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları dahil.

10.12.2024 11:48
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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer aldı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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