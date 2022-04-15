86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır - Son Dakika
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86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır

15.04.2022 15:08

Yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır. Sur içi 800 mescidin olduğu yer, buradaki mescitlerin çoğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. Kuran kurslarımız kapatılmış. Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra 86 yıl sonra yeniden ihya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'na katıldı.

"ŞEHRİN İLK MEDRESESİ OLARAK HİZMETE AÇILMIŞTIR"

Kurdele töreninden önce törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir ruh şöleni ve diriliş ayı olan Ramazan'ı silkinişe tahvil ediyoruz. Geçen hafta Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde İslam Medeniyetleri Müzesi açılışını gerçekleştirdik. Bugün Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un Fethi'nin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım-onarım-inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Sonra öksüzler yurdu olarak kullanılsa da daha sonra yıktırılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: Tek partinin utanç lekesini ortadan kaldırıyoruz

"TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN FATURASI KABARIKTIR"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet buraya da tahammül edememiştir. Oysa her vakfiye bizlere tevdi edilmiş bir emanettir. Buna rağmen Türkiye ne ecdat yadigârı eserleri ne de eserlerin korunması ve yaşatılması konusunda iyi bir imtihan verememiştir. Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı bu zihniyet kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Sur içi 800 mescidin olduğu yer, buradaki mescitlerin çoğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. Kuran kurslarımız kapatılmış. Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz. Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemine uygun yeniden ihya edilmiş halidir.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz. Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutacağınıza inanıyorum."

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Son Dakika Politika 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır - Son Dakika


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