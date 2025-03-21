AB, ABD Tarifelerine Misilleme Erteledi - Son Dakika
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Politika

AB, ABD Tarifelerine Misilleme Erteledi

Von der Leyen, ABD tarifelerine karşılık olarak tedbirleri ertelediklerini ancak şiddetin değişmeyeceğini duyurdu.

21.03.2025 04:54
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine misilleme tedbirlerinin ertelendiğini fakat tedbirlerinin şiddetinde değişiklik olmayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin lideri, ekonomide rekabetçilik, savunma ve Ukrayna gündemiyle Brüksel'deki Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iki günlük zirvenin ilk gün oturumlarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Costa, bugünkü görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in savunma konusundaki Beyaz Kitap'ı liderlere sunduğunu açıkladı. Diğer yandan bugün esas gündemin ekonomi olduğunu ifade eden Costa, Avrupa Konseyi'nin bugünkü zirvede gereksiz bürokrasinin azaltılması, enerji maliyetlerinin daha uygun hale getirilmesi ve tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesi yönünde kilit önemde kararlar aldığını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelere karşılık olarak AB'nin izleyeceği politikaya değindi. Basın toplantısında Von der Leyen, "Biz prensip olarak tarifelere karşıyız. Tarifelerin kötü olduğunu ve vergilere benzediğini düşünüyoruz. Bunların Atlantik'in her iki yakasındaki tüketiciler ve işletmeler için zararlı olduklarına şüphe yok. Bu konuda ABD yönetimi ile aktif görüşmeler içerisindeyiz ve tarifelerin yürürlüğe giriş zamanlamasını değiştirmeye karar verdiğimizi teyit edebilirim. Vereceğimiz karşılığın şiddeti değişmiyor. Bu konu çok önemli, zira aldığımız tedbirler ABD tarifelerinin bizim için oluşturacağı 28 milyar dolarlık etkiye eşdeğer olan 26 milyar euro'ya kadar olan ürünleri kapsıyor. Amacımız, ki erteleme sebebimiz de budur, ürün dengesini sağlamak ve üreticilerimizin, ihracatçılarımızın ve tüketicilerimizin çıkarını korumak ve elbette ekonomimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri asgariye indirmektir" dedi.

"Beyaz Kitap da ele alındı"

Avrupa'nın savunmasına ilişkin olarak Beyaz Kitap'ın da ele alındığını ifade eden Von der Leyen, "İki hafta önce Avrupa Konseyi'nde savunma kapasitemizi ve savunma harcamalarımızı artırmak için tarihi bir anlaşmaya varmıştık. Bugün ise "Hazırlık 2030" planını sunduk. Başka bir ifadeyle, bu harcamaların nasıl yapılacağı konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bu çerçevede "SAFE" adını verdikleri yeni bir araç önerildiğini duyuran Von der Leyen, "Buradaki amaç, Avrupa sanayisinden yapılacak ortak tedarikin finanse edilmesi için üye devletlere toplamda 150 milyar euro'ya kadar kredi imkanı sağlamak olacak" dedi.

Von der Leyen, Ukrayna ve partner ülkelerin de SAFE kapsamında ortak tedarik süreçlerine katılabileceğini açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

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