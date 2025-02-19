AB'den Rusya'ya 16. Yaptırım Paketi

Politika

Avrupa Birliği, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde yürürlüğe girmesi beklenen oyun konsollarının satışı, Rusya'nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı 73 gölge filo gemisinin yaptırım listesine eklenmesini de içeren 16. yaptırım paketi getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşının sonlandırılması amacıyla müzakereler için baskısını arttırırken Rusya'ya 16. yaptırım paketi konusunda anlaşmaya vardı. AB üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından alınan yaptırım kararı, 24 Şubat Pazartesi günü AB ülkeleri Dışişleri Bakanlarının onaylamasının ardından resmiyet kazanacak ve ardından AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecek. AB'nin yeni yaptırım paketi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıldönümüyle birlikte yürürlüğe girmiş olacak.

Yeni yaptırım paketi birincil alüminyum ithalatının yasaklanması, oyun konsollarının satışı, Rusya'nın kısıtlamaları aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı 73 gölge filo gemisinin yaptırım listesine eklenmesini de içeriyor. Yeni paket ile yaptırım kararı alınan gemiler, Rusya tarafından petrol ün tavan fiyatı dışı satışında ya da Kuzey Kore'den askeri mühimmat nakliyesinde kullanılan ve daha önce yaptırım listesine alınan çoğunluğu tankerlerden oluşan 79 gemiye eklenecek. Ayrıca paket kapsamında, Rus ordusuna destek sağlayan gölge filoların kaptanlarına ve operatörlerine de yaptırım uygulanabilecek. Ayrıca, Rus ordusu tarafından dronların kontrol edilmesi amacıyla kullanıllabilme ihtimaline karşın oyun konsollarının ve uçuş simülatörlerini satışına da sınırlandırma getirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AB'nin Putin'in gölge filosundaki daha fazla gemiyi hedef alarak ve yeni ithalat ve ihracat yasakları getirerek kaçakçılığı daha da sert bir şekilde engellemeye çalıştığını kaydeden Leyen, "16. yaptırım paketimiz konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Rusya'nın petrol ve mallarını yaptırımları aşarak gizlice taşımak için eski tankerlerden oluşan "gölge filo" kurduğu ifade ediliyor. "Gölge filo" ile sahte veriler iletmek, görünmemek amacıyla taşıyıcılarını kapatmak ve petrol varillerinin menşeini gizlemek için gemiden gemiye çok sayıda transfer yapmak gibi yöntemlerle yaptırımları aştığı belirtiliyor. - BRÜKSEL