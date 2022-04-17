AB'den, Ukrayna ve Moldova'ya 50 milyon euro insani yardım paketi - Son Dakika
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AB'den, Ukrayna ve Moldova'ya 50 milyon euro insani yardım paketi

17.04.2022 13:39
AB'den, Ukrayna ve Moldova'ya 50 milyon euro insani yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna ve Moldova'ya toplamda 50 milyon euro insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna ve Moldova'ya toplamda 50 milyon euro insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Ukrayna ve Moldova'ya insani yardım paketi açıkladı. AB tarafından açıklanan 50 milyon euroluk insani yardım paketinde Moldova için 5 milyon euro ve Ukrayna için 45 milyon euro yer alıyor. AB tarafından yapılan açıklamada insani yardım paketinin, "Acil sağlık hizmetleri, güvenli içme suyu ve hijyene erişim, barınma ve korunma, nakit yardımı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı destek sağlaması" amacıyla gönderileceği belirtildi.

AB Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ihtiyaçlar şimdi daha yüksek. Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın doğusuna yönelik acımasız saldırılarının daha da artmasına hazırlıklı olmalıyız. Bu yardım ile birlikte ulaşılması zor bölgelerde sağlık, su ve elektriğe erişimi kesilen ve her şeylerini geride bırakarak kaçmak zorunda kalan insanlara yardım edilecek. Ukrayna'nın yanındayız" dedi. - BRÜKSEL

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AB'den, Ukrayna ve Moldova'ya 50 milyon euro insani yardım paketi - Son Dakika
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