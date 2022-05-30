ABB: Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi - Son Dakika
Üye Girişi

ABB: Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi

30.05.2022 08:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Mansur Yavaş hakkında yapılan haberlere bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gültekin, Mansur Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen yurttaşa "İnşallah" dediği yönündeki haberleri yalanladı.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, CHP'li belediye başkanlarının Van'daki toplantısının ardından Mansur Yavaş hakkında yapılan haberlere bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Gültekin, paylaşımlarında şunları kaydetti: "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldığı Van'da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan'a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"BUGÜNE DEK SİYASİ KONULARDA YORUM YAPMADI"

Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum, görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar, gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.

ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır, bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır.

"KONUN MUHATABI MANSUR YAVAŞ DEĞİL"

Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sayın Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.

Sayın Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; manipülatif haberleri yapanların meşrebinde olduğu gibi zaman ayarlı hiç değildir. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır."

YORUMLAR
500
Bahar Candan 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki parayı paylaştı Bahar Candan 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki parayı paylaştı 28 Mayıs 2022 Haberleri 28 Mayıs 2022 Haberleri
Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, Halkla İlişkiler, Mansur Yavaş, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB: Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi - Son Dakika


Son Dakika
08:49 ABB: Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi
08:33 Zelenski, savaş sonrası ilk kez Kiev dışında görüntülendi! İlk yaptığı ise Harkov bölge başkanını kovmak oldu
08:27 "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra bir de gazetecilere saldırdı
08:23 Atatürk Havalimanı'ndaki tören için konuşan İmamoğlu: İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar
08:18 Adam eşine önce şiddet uyguladı ardından camdan attı
08:13 Bahar Candan "Dolar milyoneri olamıyorum" diyerek hesabındaki parayı paylaştı
08:07 Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi
08:00 6'lı masa toplantısı sonrası 10 maddelik "ilkeler ve hedefler bildirgesi" çıktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 09:02:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABB: Yavaş, 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement