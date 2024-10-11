ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da petrol ticareti yapan 6 kuruluşa, İran'dan petrol ve petrokimya ürünleri sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle ise 10 kuruluşa yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

ABD, İsrail'e 1 Ekim tarihinde füzeli saldırı düzenleyen İran'a yaptırım açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, İran'a yaptıklarının sonuçlarını ödeteceğimizi açıkça ifade etmiştir. Bu amaçla, İran rejiminin nükleer programını ve füze geliştirmesini finanse etmek, vekillerini ve ortaklarını desteklemek ve Orta Doğu'daki çatışmayı sürdürmek için kullandığı gelir akışını kesmek üzere bugün adımlar atıyoruz" denildi.

Yaptırımların detayının da aktarıldığı açıklamada, "İran'da petrol ticareti yapan 6 kuruluşa yaptırım uyguluyor ve 6 gemiyi engellenen mal olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare halinde, İran ekonomisinin petrol veya petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen herhangi bir kişiye karşı yaptırım uygulanmasına yol açacak bir karar yayınlıyor. Buna ilaveten Hazine, ABD'nin belirlediği İran Milli Petrol Şirketi veya Triliance Petrokimya A.Ş. kuruluşlarını desteklemek üzere İran'dan petrol ve petrokimya ürünleri sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle 10 kuruluşa yaptırım uyguluyor ve 17 gemiyi engellenen mal olarak tanımlıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin İran'ın kötü niyetli faaliyetleri için kullandığı gelir kaynaklarını kısıtlama konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, "İran enerji gelirlerini müttefiklerimize yönelik saldırıları finanse etmeye, dünya çapında terörizmi desteklemeye ve diğer istikrarsızlaştırıcı eylemleri sürdürmeye ayırdığı sürece, onu sorumlu tutmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Bu tedbirler, İran'ın eylemlerini ele almak, bunlara karşı koymak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle devam eden yakın koordinasyonla güçlendirilecektir" denildi. - WASHINGTON