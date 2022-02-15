ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz" - Son Dakika

ABD Dışişleri Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, ABD Dışişleri Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lviv'e geçici olarak taşınması sürecinde olduklarını aktardı. Dünyanın her yerindeki ABD'lilerin emniyet ve güvenliğinden daha yüksek önceliği olmadığını ifade eden Blinken, "Rus kuvvetlerinin birikmesindeki dramatik hızlanma nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz. Büyükelçilik, Ukrayna'daki diplomatik angajmanı koordine ederek Ukrayna hükümetiyle ilişki içinde olmaya devam edecek. Ayrıca krizi azaltmak için yoğun diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu kararın ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği veya bağlılığı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımız sarsılmaz. Ayrıca diplomatik bir çözüme ulaşmak için samimi çabalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Biden'ın Başkan Putin ile yaptığı görüşme ve benim Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmenin ardından Rus hükümetiyle ilişkimizi sürdürüyoruz. Rusya iyi niyetle angaje olmayı seçerse, diplomasi yolu mevcut" ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, Ukrayna'daki tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmesi çağrısında bulundu. - WASHINGTON