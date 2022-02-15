Üye Girişi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz"

15.02.2022 00:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz"

ABD Dışişleri Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, ABD Dışişleri Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lviv'e geçici olarak taşınması sürecinde olduklarını aktardı. Dünyanın her yerindeki ABD'lilerin emniyet ve güvenliğinden daha yüksek önceliği olmadığını ifade eden Blinken, "Rus kuvvetlerinin birikmesindeki dramatik hızlanma nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz. Büyükelçilik, Ukrayna'daki diplomatik angajmanı koordine ederek Ukrayna hükümetiyle ilişki içinde olmaya devam edecek. Ayrıca krizi azaltmak için yoğun diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu kararın ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği veya bağlılığı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımız sarsılmaz. Ayrıca diplomatik bir çözüme ulaşmak için samimi çabalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Biden'ın Başkan Putin ile yaptığı görüşme ve benim Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmenin ardından Rus hükümetiyle ilişkimizi sürdürüyoruz. Rusya iyi niyetle angaje olmayı seçerse, diplomasi yolu mevcut" ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, Ukrayna'daki tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmesi çağrısında bulundu. - WASHINGTON

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Antony Blinken, Ukrayna, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:23 İYİ Partili Erhan Usta, "skandal" sözleriyle paylaştı: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı
00:04 Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 00:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kiev'deki büyükelçiliğimizi Lviv'e geçici olarak taşıma sürecindeyiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement