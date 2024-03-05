ABD, Gazze'de yardım çabalarını artırmaya kararlı - Son Dakika
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Politika

ABD, Gazze'de yardım çabalarını artırmaya kararlı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara daha fazla yardım ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeye kararlı olduklarını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Gazze'deki insanlara yardım etmek için beklemeyeceğini ve peşini bırakmayacağını belirtti.

05.03.2024 20:18  Güncelleme: 20:20
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ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara daha fazla yardım ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan yardım ulaştırılma çabaları sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyacı olanlara daha fazla yardım ulaştırmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır. Beklemeyeceğiz. Peşini bırakmayacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Gazze'de yardım çabalarını artırmaya kararlı - Son Dakika

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