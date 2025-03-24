ABD-Rus Görüşmeleri Riyad'da Başladı - Son Dakika
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Politika

ABD-Rus Görüşmeleri Riyad'da Başladı

ABD ve Rus heyetleri, Karadeniz güvenliği ve ateşkes için Riyad'da bir araya geldi.

24.03.2025 12:09
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ABD-Rus heyetinin görüşmeleri, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmeden bir gün sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

ABD heyeti, Ukraynalı heyetle gerçekleştirdiği görüşmeden bir gün sonra bu kez Rus heyetle bir araya geliyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşmesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 10.00'da başladı. Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, Karadeniz bölgesinde çatışmaların durması, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra barış gücü konusu ele alınacak.

Rus heyetine Rus tarafına eski diplomat ve Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin ile FSB danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Müzakerelere başlanması kararlaştırılmıştı

Putin ile Trump'ın 18 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kremlin Sarayından yapılan açıklama, Putin'in Rusya ile Ukrayna'nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul ettiği belirtilmişti. Putin'in ayrıca Trump'ın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer girişimini hayata geçirme fikrine olumlu yaklaştığı vurgulanarak, "Bu anlaşmanın detaylarını daha fazla incelemek için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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