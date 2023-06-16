Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı tekrar gündeme oldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı tekrar gündeme oldu

16.06.2023 09:24

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında partisinden istifa ettiğini ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Bu sözler büyük yankı uyandırırken sosyal medyada Şener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı akşam yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞ

Canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sorulan Şener, "Ben istifa ettim zaten. Açıklamadan önce istifa ettim" dedi. "2. tur seçimlerinde kime oy verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim." şeklinde konuştu.

ESKİ PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Bu sözler büyük yankı uyandırırken bir kesimin ise tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Şener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı akşam yaptığı paylaşımı hatırlatarak kendisine eleştirilerde bulundu.

İşte o paylaşım ve yorumlar:

Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündem geliyor
Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündeme geldi
Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündeme geldi
Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündeme geldi
Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündeme geldi
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı tekrar gündeme oldu - Son Dakika
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