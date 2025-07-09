Açlık Sınırı 26 Bin Lira

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, açlık sınırının 26 bin liraya yükselerek asgari ücreti ve en düşük emekli aylığını geçtiğini belirtti.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretliler ile emeklilerin enflasyona ezdirildiğini öne sürdü.

Açlık sınırının 26 bin liraya yükselerek asgari ücret ve en düşük emekli aylığını geçtiğini dile getiren Çiftyürek, "Son 10 yılda emekli aylığına yapılan artışlar Türk lirası bazında 9-10 kat artmıştır ama Türk lirasının dolar karşısında ne kadar değer kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Dolar bazında emekli aylıkları sadece 27 dolar artmıştır. Asgari ücret artışı da buna benzer şekildedir." ifadelerini kullandı.

Konut kiralarında fahiş fiyat artışları yaşandığını belirten Çiftyürek, işçi ve memurların ev sahibi olmasının artık hayal olduğunu, çalışanların ev kirasını dahi ödemekte zorlandığını savundu.