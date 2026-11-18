Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, "TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde." ifadesini kullandı.

Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon soruşturmalarına ilişkin "İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?" sorusu üzerine Gürlek, şunları kaydetti:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde."