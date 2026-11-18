Adalet Bakanı Gürlek, TMSF'de isimler ve cezaevlerinden başvuru olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, TMSF bünyesinde isimler ve artan sayı bulunduğunu, iade hesabına iade yapıldığını, cezaevlerinden de başvuru geldiğini ve tüm kurumların koordinasyon halinde olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, "TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde." ifadesini kullandı.
Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fon soruşturmalarına ilişkin "İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?" sorusu üzerine Gürlek, şunları kaydetti:
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde."
Kaynak: AA
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