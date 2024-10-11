Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken, Türkiye'nin millet sayesinde darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine kavuştuğunu söyledi.

Bakan Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 23 yıl önce kurulan AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıldan bu yana girdiği her seçimden başarıyla çıktığını ve her süreçte milletin desteğini aldığını anlattı.

Bir siyasi partinin uzun süreli iktidarda kalmasının kolay olmadığını belirten Tunç, "Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre iktidarda kalabilen parti yok. Serbest seçimlerde yüzde 85 katılım olacak, şeffaf seçimler ve 22 yıldan bu yana tek başına iktidardasınız ve Cumhur İttifakı'yla yola devam ediyoruz. Kolay bir şey değil. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, milletimizin ona bağlılığı, onun da milletin hissiyatını hep tercüman olması, iktidarda da hep milletin taleplerini yerine getirmesiyle mümkün oldu." dedi.

AK Parti'nin, siyaset mühendisliği yapılarak kurulan bir parti olmadığını vurgulayan Tunç, "AK Parti milletin talebiyle kuruldu. Adeta 'Kur partiyi de artık şu 90'lı yıllar boyunca bu ülkenin çektiği sıkıntılardan ülkeyi bir an önce kurtarın. Seni mutlaka başbakan yapmamız lazım' dedi milletimiz ve AK Parti'nin kurulmasını adeta zorladı." ifadesini kullandı.

Partinin kronikleşmiş sorunları birer birer ortadan kaldırdığını dile getiren Tunç, kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve sonrasında 2014-2015 yıllarında terör olayları, ülkenin değişik yerlerinde kaoslar çıkarılarak 15 Temmuz'a giden taşların birer birer döşenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakta denediler olmadı. Masa başında denediler olmadı. Dediler ki 'Son çare milletin silahlarını millete doğrultalım ve bu iktidarı sona erdirelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürelim' diye planlar yaptılar, tuzaklar kurdular. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ama bilemedikleri bir şey vardı, bu millet darbeye geçit vermezdi. Recep Tayyip Erdoğan'a ölümüne sahip çıkacaktı. O gece Cumhurbaşkanı'mızın bir mesajıyla millet meydanlara indi. Yargı mensuplarımız evlerinde durmadı. Adliyelere koştular, o darbeciler, o teröristler hakkında hemen soruşturmaları başlattılar. Yakalamaları gerçekleştirdiler, gözaltıları yaptılar ve milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargı sistemini gördü milletimiz. Geçmiş darbelerde, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken bugün darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine kavuştu ülkemiz. Milletimiz sayesinde bunlar gerçekleşti."

Kovid-19 salgını, çevre ülkelerdeki savaşlar ve 6 Şubat depremleriyle ekonominin olumsuz etkilendiğini kaydeden Tunç, "Bu enflasyonu, çift haneli rakamdan tek haneli rakama biz düşürdük çünkü batık bir ekonomi devralmıştık. Şimdi geçtiğimiz o 5 yıllık süreçte olumsuz etkilenen ekonomimizi tekrar o tek haneli rakama düşürme çabasını ekonomi yönetimimiz gerçekleştiriyor. Hiç şüpheniz olmasın." değerlendirmesini yaptı.

"Yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım çabalar var"

Bakan Tunç, Türkiye demokrasisinin her zamankinden daha güçlü, Türk yargısının her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu vurguladı.

Yargıyla ilgili son dönemde yaşananlara değinen Tunç, şöyle devam etti:

"Yargının, milletin bahçesi olmasını hazmedemeyenler, milletin yargısı olmasını hazmedemeyenler, geçmişte yargıyı kendi arka bahçeleri yaptığı, '3 bin hakim aldım, 5 bin hakim aldım, bunu kendi örgütünden almayıp da MHP'den mi, şuradan mı, Refah'tan mı alsaydım?' diyen Adalet Bakanlarını gördü bu ülke. Siz hangi yargı bağımsızlığından bahsediyorsunuz? Gelmişler bugün birtakım televizyonlarda, sosyal medyada... Onların hazmedemediği şudur; 15 Temmuz'da o yargı mensupları, o cumhuriyet savcıları, milli iradenin yanında saf tuttuğu için bugün yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım çabalar var. Biz bunu da görüyoruz ve her zamankinden bağımsız ve tarafsız yargımız, milletimizin adalete güvenini tesis noktasında da üstün bir gayret içinde çalışmaya devam edecek."

Anayasayı vesayetçi ruhtan tamamen arındırmaları gerektiğine işaret eden Tunç, "Bunun yolu da tümden bir değişiklik. Kim bu uzlaşmaya yanaşırsa milletten takdir toplar. Kim ise 'Biz yokuz' derse, 'Biz darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek istiyoruz' derse millet de onun cevabını yeri geldiğinde verir. 28. Dönem parlamentosunda bu iş başarılırsa Türkiye için büyük kazançtır. Milletimize olan borcumuzu da inşallah ödemiş oluruz." diye konuştu.

Tunç, ekonomisiyle, adaletiyle, güvenliğiyle, sağlığıyla her alanda milletin refahı için çalışmanın gayretiyle yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Filistin'de 1 yılı aşkın süredir 45 bine yakın kişinin şehit edildiğini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

"O çocuk katilleri, o kadın katilleri, o soykırım suçluları eninde sonunda insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün gelecek inşallah. İlahi adaletten de hiçbir zaman kaçamayacaklar. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyada hak ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi daha güçlü yapmanın gayreti içinde tüm teşkilatlarla, kabinesiyle, belediyeleriyle, meclis üyeleriyle hep beraber topyekun canla, başla çalışacağız."