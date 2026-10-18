AfD'li Krah, 2004 AB genişlemesinde Almanya'nın Yunan şantajına uğradığını öne sürdü

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Maximilian Krah, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 2004'te Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi sürecinde Yunanistan'ın Almanya'ya şantaj yaptığını öne sürerek, "Şimdi AB'de çözülmemiş bir Kıbrıs sorunu var" dedi.

Almanya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Maximilian Krah, GKRY'nin 2004 yılında Kıbrıs sorunu çözülmeden AB'ye kabul edilmesini eleştirerek, dönemin Alman diplomasisine yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu. Aşırı sağcı milletvekili, Yunanistan'ın 2004 yılındaki AB genişlemesini Almanya üzerinde baskı aracı olarak kullandığını iddia etti. Krah, Rum tarafının üyeliğinin 2004 yılında kabul ettirildiğini savunarak, söz konusu yılda AB genişlemesinin Almanya açısından büyük önem taşıdığını, Yunanistan'ın da bu durumu kendi lehine kullandığını öne sürdü. Maximilian Krah, "Hata, 2004'teki AB genişlemesiydi. Bu Almanya için önemliydi. Sonra Yunanistan bize şantaj yaptı ve 'Güneydoğu Avrupa'daki AB genişlemesini ancak Kıbrıs'ı kabul ederseniz onaylarız' dedi" ifadelerini kullandı.

"Alman diplomasisi mücadele etmek yerine şantaja izin verdi"

Dönemin dış politikasını da eleştiren Krah, "Alman diplomasisi maalesef zayıf bir diplomasi. Mücadele etmek yerine Yunanistan'ın bize şantaj yapmasına izin verdiler. Şimdi AB'de çözülmemiş bir Kıbrıs sorunuyla birlikte Kıbrıs var" dedi.

Çözüme Türkler "evet", Rumlar "hayır" dedi

Krah'ın açıklamaları, 2004 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Annan Planı referandumunu da yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan plan, 24 Nisan 2004'te iki tarafta ayrı ayrı halkoyuna sunulmuş, Kıbrıs Türk halkının yaklaşık yüzde 65'i plana "evet", Rum tarafının ise yaklaşık yüzde 76'sı "hayır" oyu vermişti.

Rum tarafının planı reddetmesine rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne (AB) üye kabul edilmişti. Çözüm planına destek veren Kıbrıs Türk halkı ise aradan geçen yıllara rağmen uluslararası izolasyonlarla karşı karşıya kalmaya devam etti.