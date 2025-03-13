Ağrı'da Basınla Ramazan Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ağrı'da Basınla Ramazan Buluşması

Ağrı\'da Basınla Ramazan Buluşması

AK Parti Ağrı temsilcileri, Ramazan'da yerel medya ile bir araya gelerek projeleri tanıttı.

13.03.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla sahurda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda, yerel basının önemi vurgulandı, gazetecilerin Ramazan ayına dair düşünceleri dinlendi. Ayrıca, Ağrı'da gerçekleştirilen projeler ve gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi. Şehirdeki altyapı çalışmaları, eğitim yatırımları ve sağlık hizmetleri gibi önemli konular ele alındı.

Milletvekili Ruken Kilerci, "Ramazan ayının bereketiyle, bu güzel akşamda siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimizin gelişimi için her alanda önemli adımlar atıyoruz ve bu süreçte basının desteği çok önemli. Şehrimize katkı sağlayacak projelerle ilgili sizinle paylaşacak çok şeyimiz var." dedi.

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, "Bugün burada, Ramazan'ın manevi havasında, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan projelerimizi basın mensuplarımıza aktarma fırsatı bulduk. Bu süreçte, yerel basının çok kıymetli bir yeri var. Ağrı'mıza daha güzel bir gelecek inşa etmek için hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sohbet ortamında gerçekleşen bu buluşma, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ruken Kilerci, Milletvekili, Etkinlikler, Politika, AK Parti, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağrı'da Basınla Ramazan Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak

12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
12:02 MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Basınla Ramazan Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.