Ahmet Aras, Muğla\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları çerçevesinde Yatağan ve Milas'ta ziyaretlerde bulundu. Ahmet Aras, Yatağan Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından gittiği Bozüyük'te, Muğla'nın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde olduğu gibi burada da coşkuyla karşılandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle geldiği alanda yaptığı konuşmada içme suyu ve kanalizasyon konularının ilk öncelikleri olacağını, tarıma olan desteklerin de artarak devam edeceğini ifade etti.

Tarımda Bodrum'da uygulanan projelerin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara ek olarak uygulanacağını, ata tohumlardan üretilen fide ve fidan dağıtımı gibi üreticiyi destekleyecek projelerin artarak devam edeceğini belirten Aras, "Sağlıklı gıdaya ulaşmak için tarıma desteklerimiz her zamankinden fazla olacak" diyerek, tarımdan uzaklaşan vatandaşların da yeniden tarımla uğraşmalarını sağlamak için de destek projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

İhtiyaç görülen mahallelerde, aile ekonomisine büyük katkı sağlayan kreş ve etüd merkezleri açacaklarını belirten Aras, çocuk ve gençlere yönelik projelerin her zamankinden daha fazla olacağını sözlerine ekledi. Tarihi ve kültürel yapıların korunması için de her türlü desteği vereceklerini belirten Ahmet Aras, bölge kültürünü daha fazla turizm ile buluşturmak için de hazırlanan projelerin hızlıca hayata geçirileceğini ifade etti.

Büyükşehir'in gücü Milas'ta hissedilecek

Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret ederek başladığı Milas programına, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi arastadaki esnafları ziyaret ederek devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Milas Belediye Başkan Adayı Fevzi Topuz ile birlikte esnaflardan gelen talep ve önerileri samimiyetle dinleyen Aras, bugüne kadar yapılan hizmetlerin devam ettirilerek, başta turizme yönelik yeni proje ve yatırımlarla da Milas esnafının ekonomisine katkı sunacaklarını ifade etti.

Alışverişe çıkan vatandaşlarla da sohbet eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Milas'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, kadınlar başta olmak üzere çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerle de Milas halkının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü her zaman yanlarında hissedeceklerini ifade etti.

Yatırımlar artarak devam edecek

Milas Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Ahmet Aras ardından, Milas Kültür Merkezi Temel Atma Törenine katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas'a kültür, sanat alanında hizmet edecek ve sosyal hayatı zenginleştirmesi amacıyla projelendirilen, ve temel atma töreniyle ilk adımı atılan Milas Kültür Merkezi açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, yatırımların artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi;

"Büyükşehir Belediyemizin yatırımları devam ediyor. Sürekli temel atma ve açılışlar yapıyoruz. Başkanımız bizlere muhteşem bir miras bırakıyor. Temelini attığımız bu projeleri başkanımla beraber açacağız. Yatırımların devamı için çok çalışacağız ve yatırımlarımız asla durmayacak. Kentimizin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Kültür ve sanat bu topraklarda her zaman hakim olmuştur. Milas ve Bodrum bölgelerindeki antik yapılaşmayı biliyoruz. Bu eser kentimizin kültürü açısından, ailelerimiz ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor. Nasıl okullar eğitime hizmet ediyorsa kültür ve sanatta çocukların hayata bakışlarına olumlu anlamda katkı sunacaktır. Sanat insanı düşünmeye sevk eder. Bu da toplumumuzun ilerlemesi açısından büyük önem taşır. Bu güzel eser Milas'a hayırlı olsun. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" - MUĞLA