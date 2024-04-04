Kayseri\'de AK Parti\'den Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mazbatasını aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı.
Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Çolakbayrakdar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çolakbayrakdar, bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için üretmeye ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, İl Başkanı Fatih Üzüm, Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve partililer katıldı.
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, mazbatasını alarak görevine başladı. AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi Atagün'e devretti. Atagün ve Kahya, el ele tutuşarak binadan çıkarken vatandaşları selamladı. Kahya, Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini belirtirken, Atagün de Ardeşen'i en iyi şekilde yöneteceğine söz verdi.
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