Üye Girişi
Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı

04.11.2021 11:55
Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı

Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında AK Parti'de bir güç yozlaşması yaşandığını ve partiyle yollarının ayrılmasının nedeninin bu olduğunu kaydetti. Ahmet Davutoğlu, "Güç milletin size verdiği bir emanet. Ancak böyle düşünmemeye başladı bu kadro. Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı" açıklamalarında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

"GÜÇ YOZLAŞMASI AK PARTİ'Yİ ESİR ALDI"

Programda AK Parti'den ayrılma sürecini anlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yer de burada oldu.

"BEN EKONOMİYİ YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRAN BİR SÜREÇ BAŞLATMAK İSTEDİM"

Ben güç yozlaşması nedeniyle yaşanan bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim, ihtilaf orada başladı.

"GÜÇ MİLLETİN SİZE VERDİĞİ BİR EMANET"

O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro."

Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı - Son Dakika


Son Dakika

Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı 11:54 Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti 11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
Yeni keşfedilen deniz canlılarına 11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı 11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
11:53 Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz
11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
11:28 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları
Burak Elmas Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş         
11:55
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız         
11:34
Eski karısına yolladığı nafakaya Eski karısına yolladığı nafakaya "sadaka" notu düştü, mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti         
11:28
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Vicdansızlığın böylesi! Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
10:14
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 12:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement