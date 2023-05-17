Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonrası milletvekilleri ile gövde gösterisi yaptığı paylaşım, CHP'lileri kızdırınca sildi! - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonrası milletvekilleri ile gövde gösterisi yaptığı paylaşım, CHP'lileri kızdırınca sildi!

17.05.2023 13:21

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıdan bir fotoğraf paylaşan Davutoğlu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi. Sonuçlar büyük oranda netleşirken, Gelecek Partisi'nden 10 kişi CHP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

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CHP seçimlerde beklentilerin altında kalırken; Gelecek Partisi'nin yanı sıra DEVA, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve İYİ Parti'den de bazı isimler CHP kontenjanından vekil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turda bir mücadeleye daha girecek. Tüm bu tablo muhalefet seçmeninde tartışma yaratırken, gerginliği artıran bir paylaşım geldi.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Davutoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Bazıları durumun "nispet yapar" gibi olduğunu ifade ederken Davutoğlu paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım ve gelen tepkilerden bazıları:

Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
YORUMLAR (1)
  • Ogunulus: Hesap uzmani dahi kemal !hic oy almayan a.davutogluna20 vekil nasil verdi bir aciklarsa bizde ogrenelim Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonrası milletvekilleri ile gövde gösterisi yaptığı paylaşım, CHP'lileri kızdırınca sildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonrası milletvekilleri ile gövde gösterisi yaptığı paylaşım, CHP'lileri kızdırınca sildi! - Son Dakika
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