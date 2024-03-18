Abdullah Küçükoğlu'nun 5 Yılda 55 Vizyon Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Politika

Abdullah Küçükoğlu'nun 5 Yılda 55 Vizyon Projesi Tanıtıldı

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Cumhur İttifakı Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun '5 Yılda 55 Vizyon Projesi' tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Küçükoğlu, özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, riskli hiçbir bina kalmayana kadar dönüşümün devam edeceğini ifade etti. Lansmana yoğun ilgi gösterildi ve 55 vizyon projesi açıklandı.

18.03.2024 10:41  Güncelleme: 11:04
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Cumhur İttifakı AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun "5 Yılda 55 Vizyon Projesi"nin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Toplam 55 proje vadeden Küçükoğlu, özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, riskli hiçbir bina kalmayana kadar dönüşümün devam edeceğini ifade etti.

İLK 100 GÜN VAATLERİ

Proje tanıtım lansmanı şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve selamalar ile başladı. Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun tecrübeleri ve deneyimlerinin anlatıldığı biyografi filmi gösterildi. Biyografi filminin ardından ilk 100 gün vaatlerinden 5 projenin tanıtım videoları katılımcıların seyrine sunuldu. Bu 5 proje; + 1 KAT Projesi, Yeşilkent-Yeşilvadi Projesi, Avcılar Kent Meydanı, Avcılar Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olarak yer aldı.

LANSMANA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Avcılar'da ikamet eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lansmana, Avcılar Koordinatör Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti İstanbul il Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Saraç, Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı, Avukat Gürkan Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı, Muhammet Nur Kutun ve birçok isim katıldı.

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı

"TEK RİSKLİ BİNA KALMAYANA KADAR DÖNÜŞECEĞİZ"

Abdullah Küçükoğlu'nun takdimleriyle 55 projenin Avcıların geleceği için öneminden bahsedildi. Abdullah Küçükoğlu "Sözümüz Var Avcılar'a" diyerek Avcılar'ı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için projeleriyle beraber sözlerini verdi. Küçükoğlu özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. "Tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşeceğiz. Başkanlığa geldiğim andan itibaren hızlıca Avcılar'ımızı dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZİ GELECEĞİ DÜŞÜNEREK TASARLADIK"

Avcılar için oluşturduğu gelecek vizyonunda projelerini 3 ana başlık altında toplayan Abdullah Küçükoğlu Daha dönüşmüş, daha ulaşılabilir, daha sosyal bir Avcılar vadediyoruz. Bir belediye başkanı şehri 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra nasıl olacak düşünmek zorunda. Biz de projelerimizi bunu düşünerek tasarladık."dedi.

Dönüşüm, ulaşım ve yaşam başlığı altında ilan edilen 55 vizyon projesi ise şöyle;

  • 1. DÖNÜŞÜME +1 KAT PROJESİ
  • 2. AVCILAR KENT MEYDANI
  • 3. YEŞİLVADİ PROJESİ
  • 4. AVCILAR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
  • 5. NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KOMPLEKSİ
  • 6. KAPALI OTOPARK
  • 7. KÜTÜPHANE VE BİLGİ EVLERİ
  • 8. YENİ PARKLAR VE ÇOCUK OYUN ALANLARI
  • 9. BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ
  • 10. DEVLET HASTANESİ VE METROBÜSE ÜCRETSİZ RİNG SERVİSİ
  • 11. YENİ OKULLAR VE FEN LİSESİ
  • 12. KAPALI PAZAR ALANLARI
  • 13. MAHALLE MEYDANI VE PRESTİJ CADDESİ
  • 14. YÖRESEL FESTİVAL ALANLARI
  • 15. TAZİYE EVLERİ
  • 16. YEŞİL ALANLAR VE BİSİKLET YOLLARI
  • 17. ENGELSİZ YAŞAM MERKEZLERİ
  • 18. YAŞLI BAKIM EVLERİ
  • 19. MARMARAY
  • 20. METRO
  • 21. GÖLYOLU PROJESİ
  • 22. DEVLET HASTANESİ BAĞLANTI YOLU
  • 23. E-5 ARAÇ ALT GEÇİDİ
  • 24. MARİNA AVCILAR
  • 25. BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR MERKEZİ VE GÖÇ MÜZESİ
  • 26. TAHTAKALE DEVLET HASTANESİ
  • 27. MESLEK EDİNME MERKEZİ
  • 28. AÇIKHAVA AMFİ TİYATRO
  • 29. STK VE DERNEK MERKEZİ
  • 30. HAYVAN PARKI VE BAKIM MERKEZİ
  • 31. YENİ SAHİL YOLU
  • 32. YERALTI ÇÖP KONTEYNIRLARI
  • 33. KAVŞAK VE YOL DÜZENLEMELERİ
  • 34. YEŞİLKENT KAPALI YÜZME HAVUZU VE SPOR SALONU
  • 35. YOL ÇUKUR ONARIM ÇALIŞMALARI
  • 36. CEMEVİ
  • 37. AMBARLI MEYDANI DÜZENLEMESİ
  • 38. FİRUZKÖY SU OYUNLARI KOMPLEKSİ
  • 39. METROBÜS-İDO FÜNİKÜLER HATTI
  • 40. BATHONEA MİLLET BAHÇESİ
  • 41. ZÜBEYDE HANIM NİKAH SALONU
  • 42. ALPER GEZERAVCI BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ
  • 43. MUHTAR EVİ VE SEMT KONAĞI
  • 44. KURS VE BURS DESTEĞİ
  • 45. HALK GÜNÜ
  • 46. KADIN VE AİLE DANIŞMA DESTEĞİ MERKEZİ
  • 47. SAĞLIKLI BESLENME VE DİYETİSYEN MERKEZİ
  • 48. BELEDİYE MEYDANLARI
  • 49. GENÇLERE ÇEYİZ DESTEĞİ
  • 50. ESNAF İLETİŞİM OFİSLERİ
  • 51. YEŞİLÇAM FİLM PLATOSU
  • 52. ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ VE ÇOCUK FESTİVALLERİ
  • 53. ÖĞRETMENLER CADDESİ YAYALAŞTIRMA
  • 54. YEŞİLKENT BELEDİYE VE KAMU EK HİZMET BİNASI
  • 55. KENTSEL DÖNÜŞÜM İRTİBAT OFİSİ
Abdullah Küçükoğlu\'nun 5 Yılda 55 Vizyon Projesi Tanıtıldı

Avcılar, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Küçükoğlu'nun 5 Yılda 55 Vizyon Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdullah Küçükoğlu'nun 5 Yılda 55 Vizyon Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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