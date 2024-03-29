Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız - Son Dakika
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Politika

Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız

Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu, yerel seçimler öncesinde 100 günde 1000'den fazla programa katılarak seçmenlerle buluştu. Küçükoğlu, Avcılar halkının değişim istediğini belirterek, seçimlerde büyük bir farkla kazanacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Küçükoğlu, +1 Kat imar hakkı vaadiyle deprem riski taşıyan binaları yenilemek için mülk sahipleriyle uzlaşacaklarını söyledi.

29.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:30
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Pazar günü düzenlenecek olan yerel seçimler için adaylar çalışmalarını sürdürerek vatandaştan oy istiyor. Avcılar Ak Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu 100 gündür sahada seçmenle buluşarak 1000'in üzerinde program yaptı. İlçe sakinleriyle doğrudan temas kurarak destek isteyen başkan adayı, yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçileceğini ifade etti.

"+1 KAT İMAR HAKKI İLE MÜLK SAHİPLERİYLE UZLAŞACAĞIZ"

Uzun yıllardır kendisinin de Avcılarda yaşadığı söyleyen Küçükoğlu, Avcılar'ın hizmetten mahrum kalan nadide bir ilçe olduğunu vurguladı. +1 Kat imar artışı vaadiyle sosyal medyada çokça tartışılan projelerine de açıklık getiren Küçükoğlu Avcılarda acilen yıkılması gereken ve deprem riski taşıyan 20 bine yakın binamız var. Bu imar dönüşümünü hayata geçirmek, deprem riski taşıyan binaları yenilemek zorundayız. Kentsel dönüşümün hızlanması için +1 Kat imar hakkını vaad ederek mülk sahipleriyle uzlaşı yoluna gideceğiz. dedi.

İLÇE DEPREME HAZIRLIKLI HALE GETİRİLECEK

Avcılar denildiği zaman herkesin aklına gelen ilk problemin deprem riski ve kentsel dönüşüm olduğunu bilen Küçükoğlu, yıllardan beri betonarme yapıların artması, deniz kumu ile yapılan çürük binalar ve hızlı nüfus artışıyla iyice kalabalıklaşan ilçenin hızla kentsel dönüşüme sokularak daha güvenli hala getirileceğini söyledi.

'Sağlam binalar Güçlü yarınlar' sloganıyla dönüşüme destek vereceğini ifade eden Abdullah Küçükoğlu'na Avcılar sakinlerinin ilgisi oldukça yoğun

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Küçükoğlu, 100 günde 1000'in üzerinde program gerçekleştirdi

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 3 ANA BAŞLIK

5 yılda 55 Vizyon projesi adı altında vaatlerini açıklayan Abdullah Küçükoğlu, projelerini Avcılar'ın en çok ihtiyacı olan sorunlarına çözüm olacak şekilde 'Dönüşüm, Ulaşım, Sosyal Yaşam' olarak üç ana başlıkta topladığını söyledi.

Küçükoğlu, göreve geldiğinde ise bu projeler içinden 1 yıllık hızlı eylem planı hazırladığını ve hemen hayata geçirmek için çalışmaların başlayacağını ifade etti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Küçükoğlu, 100 günde 1000'in üzerinde program gerçekleştirdi

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE FARKLA ALACAĞIZ"

Avcılar'ı karış karış gezerek sıkılmadık el bırakmayan başkan adayı, "Aldığımız teveccüh ve geri bildirimlere göre %50'nin üzerinde büyük bir farkla alacağız." açıklamasında bulunarak Avcılar halkının geçmiş dönemlerdeki kötü belediyecilikten artık sıkıldığını ve değişim istediğini ifade etti.

Abdullah Küçükoğlu, AK Parti, Avcılar, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız - Son Dakika
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