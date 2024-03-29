Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız

Pazar günü düzenlenecek olan yerel seçimler için adaylar çalışmalarını sürdürerek vatandaştan oy istiyor. Avcılar Ak Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu 100 gündür sahada seçmenle buluşarak 1000'in üzerinde program yaptı. İlçe sakinleriyle doğrudan temas kurarak destek isteyen başkan adayı, yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçileceğini ifade etti.
Uzun yıllardır kendisinin de Avcılarda yaşadığı söyleyen Küçükoğlu, Avcılar'ın hizmetten mahrum kalan nadide bir ilçe olduğunu vurguladı. +1 Kat imar artışı vaadiyle sosyal medyada çokça tartışılan projelerine de açıklık getiren Küçükoğlu Avcılarda acilen yıkılması gereken ve deprem riski taşıyan 20 bine yakın binamız var. Bu imar dönüşümünü hayata geçirmek, deprem riski taşıyan binaları yenilemek zorundayız. Kentsel dönüşümün hızlanması için +1 Kat imar hakkını vaad ederek mülk sahipleriyle uzlaşı yoluna gideceğiz. dedi.
Avcılar denildiği zaman herkesin aklına gelen ilk problemin deprem riski ve kentsel dönüşüm olduğunu bilen Küçükoğlu, yıllardan beri betonarme yapıların artması, deniz kumu ile yapılan çürük binalar ve hızlı nüfus artışıyla iyice kalabalıklaşan ilçenin hızla kentsel dönüşüme sokularak daha güvenli hala getirileceğini söyledi.
'Sağlam binalar Güçlü yarınlar' sloganıyla dönüşüme destek vereceğini ifade eden Abdullah Küçükoğlu'na Avcılar sakinlerinin ilgisi oldukça yoğun
5 yılda 55 Vizyon projesi adı altında vaatlerini açıklayan Abdullah Küçükoğlu, projelerini Avcılar'ın en çok ihtiyacı olan sorunlarına çözüm olacak şekilde 'Dönüşüm, Ulaşım, Sosyal Yaşam' olarak üç ana başlıkta topladığını söyledi.
Küçükoğlu, göreve geldiğinde ise bu projeler içinden 1 yıllık hızlı eylem planı hazırladığını ve hemen hayata geçirmek için çalışmaların başlayacağını ifade etti.
Avcılar'ı karış karış gezerek sıkılmadık el bırakmayan başkan adayı, "Aldığımız teveccüh ve geri bildirimlere göre %50'nin üzerinde büyük bir farkla alacağız." açıklamasında bulunarak Avcılar halkının geçmiş dönemlerdeki kötü belediyecilikten artık sıkıldığını ve değişim istediğini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Avcılar Ak Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu: +1 Kat İmar Hakkı ile Mülk Sahipleriyle Uzlaşacağız - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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