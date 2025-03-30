AK Parti Balıkesir'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Balıkesir'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Balıkesir\'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur birleştirici siyasetin önemine vurgu yaptı. Uygur, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan hüzne ve kutuplaştırıcı söylemlere karşı birlik ve dayanışma mesajı verdi.

30.03.2025 21:34  Güncelleme: 21:42
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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz her zaman sağduyusuyla, ferasetiyle bu oyunlara asla fırsat vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde AK kadrolar olarak kutuplaştırıcı değil, birleştirici siyaset yaparak milletimizle birlikte olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı önünde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin birlik, beraberlik ve dayanışmayı ön planda tutan bir siyaset anlayışı benimsediğini vurguladı. Uygur, "Milletimiz her zaman sağduyusuyla, ferasetiyle bu oyunlara asla fırsat vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde AK kadrolar olarak kutuplaştırıcı değil, birleştirici siyaset yaparak milletimizle birlikte olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Uygur, Ramazan Bayramı'na buruk girildiğini belirterek, " İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle yüreğimiz yaralı, ancak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisinin toplumu kutuplaştırıcı söylemlerde bulunduğunu belirten Uygur, "Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. AK Parti olarak bizler, birleştirici ve kucaklayıcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AK Parti Teşkilatı Ramazan boyunca sahadaydı"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de, "Bu mübarek bayram gününde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, Ramazan'da tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin, birliğimizi daim kılsın" dedi.

Aydemir, Ramazan ayı boyunca AK Parti Balıkesir teşikatlarının sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Kadın Kollarımız, hane hane gezerek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına misafir oldu. Gençlik Kollarımız, 'İftara Beş Kala' programlarıyla yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya dağıtarak dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi" dedi.

Ramazan boyunca ilçelerde esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını istişare ettiklerini dile getiren Aydemir, "Bu güzel birlikteliğin bayramda ve bayram sonrasında da artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, eski belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve 20 ilçeden Gençlik Kolları, Kadın Kolları ile teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Balıkesir teşkilatları, bayramlaşma programının ardından ilçelerde de vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca programa katılan vekiller ve il yönetimi, ilçelerde de bayramlaşma gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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