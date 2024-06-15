AK Parti Bursa İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve diğer parti üyeleri, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

15.06.2024 21:21
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AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ilham alıyor, söylediklerini görmek istiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Cumhurbaşkanımızın söylediklerini yapmak ve sadece yaparak mücadele ederek bunu hayata geçirmek. Biz eğer ki bunu başarabilirsek eminim ki kısa süre içerisinde çok daha farklı noktaya ulaşacağız. Arkadaşlar sahaya inelim. Masa başındaki toplantılardan bıktık, usandık. Birbirimizle görüşmekten de bıktık, usandık. Milletimize, çiftçimize ve esnafımızın koşalım, yanlarında olalım" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan millete hizmetkar olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Yarınlarımızın daha müreffeh hayatları için bugün varlığından, malından, rahatından feragat eden gönüllüler burada. İhtiyaç duyulduğu her an ve her yerde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen, milletinin yanında olan gönüllülerimizle beraberiz" diye konuştu.

Bayramlaşma töreninde, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak ve eski milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu da konuşma yaparak partililerle bayramlaştı.

Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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