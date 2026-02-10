AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali - Son Dakika
Politika

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

10.02.2026 20:25
AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik hazırlığında olduklarını duyurdu. Planlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, mevcut ücretin aşağı çekilmesi ve sistemin daha erişilebilir hale getirilmesi bekleniyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Üçüncü'ye göre planlanan düzenleme hayata geçirilirse, mevcut ücretin aşağı çekilmesi gündeme gelebilir.

BAŞVURULAR BEKLENENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Almanya'daki yeni çifte vatandaşlık yasasının ardından yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin Türk pasaportu alma hakkı kazanmasına rağmen, şimdiye kadar yalnızca 30 bin civarında başvuru yapıldığı belirtiliyor. Üçüncü, bu düşük ilginin arkasında ekonomik nedenlerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

YÜKSEK BEDEL VATANDAŞLIKTAN CAYDIRIYOR

Cumhuriyet'e konuşan Üçüncü, vatandaşlık başvurularının sınırlı kalmasının temel sebeplerinden birinin dövizle askerlik ücreti olduğunu vurguladı. Mevcut tutarın 6 bin 400 Euro'yu aştığını hatırlatan Üçüncü, birçok kişinin bu miktarı karşılamakta zorlandığını ifade etti. Üçüncü'ye göre bazı kişiler, askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmamak için yalnızca yabancı ülke vatandaşlığı ile yoluna devam etmeyi tercih ediyor.

"FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YENİ TARTIŞMA DOĞURABİLİR"

Dövizle bedelli askerlik ücretinin düşürülmesinin gündemlerinde olduğunu kaydeden Üçüncü, "Ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurt içindeki insanlara farklı bir bedel, yurt dışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 06kTR99123 06kTR99123:
    para lazım, fiyat yükseldi kimse döviz vermek istemiyor diyor, müşteri çekip sürümden kazanmak için indirime gideceğiz diyor. 30 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Bademler batık para lazımmış 20 3 Yanıtla
  • Ergün Karataş Ergün Karataş:
    yazık ülkeme savaş çıksa savaşacak Asker olmayacak herşeyi paraya çevirdiler benim zamanımda askerlik yapmayanı adam yerine koymuyorlardı şimdi parayı veren adam sayılıyor 5 0 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    Medeni hakla hukukla demokrasi ile yönetilen hiçbir ülkede askerlik görevi mecbur değildir ve askerlik yapmayanlar devlette para ödemez. 2 3 Yanıtla
  • ismail Demirpolat ismail Demirpolat:
    Türkiye nin en büyük sorunu bu zaten. Sandıkta görüşmek üzere... 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.