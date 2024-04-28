AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme kamuoyunda büyük merak konusu. Zirvenin büyük bir ihtimalle Beştepe'de gerçekleşeceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "İlk görüşme müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Sayın Özel önceki Genel Başkanları ve parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, bu bizim de ana gündemimiz" dedi.

28.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:33
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI SORUNUN NEDEN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Usta, Kanal 7'de yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

"İLK GÖRÜŞME MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI AÇISINDAN BİR ADIM"

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."

ÖZEL: SONUÇ ALIRSAK DİYALOG KANALINI AÇIK TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti; "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız."

AK Parti\'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Recep Yaşakan: Türkiye'nin bence en önemli konusu emekli maaşı ve hayat pahalı bu olması lazım başka hiçbir gündem önemi yok 9 3 Yanıtla
    ferhat eser: Hee doğru mülteci sorunun hiç önemi yok haklısın 8 0
  • ferhat eser: Hani Türkiye Avrupa Birliğine giriyordu ne oldu ??? 7 0 Yanıtla
  • Faruk : Emekli muhabbeti iyice baymaya başladı.. Muasır medeniyetler seviyesine , 40-50 yaşındaki insanları emekli yaparak ulaşmak ne yazıkki imkansız… 4 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar: adaletli olmak istiyorsanız kademeli emekliliği konuşun 4 2 Yanıtla
  • sehmus fatih: Giden ski gelen ski 4 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger: reis ekonomiden anlamıyor diyenler yalan söylüyor anlamasa bir gümüş yüzükle başlayıp dünyanın sayılı zengini olur muydu. diyeceksiniz ki eeee o zaman Türkiye nin hali ne onu da siz düşünün başta kasıt olmak üzere 3 3 Yanıtla
  • Oooo: En önemli gündem maddesi Gazze'deki çocuklar olmalı. Doğru düzgün yemek bile yiyemiyoruz! 2 1 Yanıtla

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