AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Kapıkule'de Gurbetçi Aile Bulgar Polisinin Rüşvet Aldığını Şikayet Etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Kapıkule'de Gurbetçi Aile Bulgar Polisinin Rüşvet Aldığını Şikayet Etti

08.07.2023 22:48

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorun ve görüşlerini dinledi. Bulgaristan'dan gelen bir gurbetçi aile, Bulgar polisinin kendilerinden rüşvet aldığını belirtti. Sırakaya, sorunu ilgili makamlara ileteceğini söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorun ve görüşlerini dinledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan gelen Yusuf Demir, Sarıkaya'ya Bulgar polisinin gurbetçilerden rüşvet aldığını söyledi.

GURBETÇİLERLE SOHBET ETTİ

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Sınır kapısından gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile görüşen Sırakaya, gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı.

"BULGARİSTAN POLİSİ 30 EURO RÜŞVET ALDI"

Sırakaya'ya gurbetçi aile Yusuf Demir, Bulgar polisinin kendilerinden 30 euro rüşvet aldığını belirtti. Bulgaristan sınır kapısına geldiklerinde Bulgar gümrük polisinin evrak olmadığı iddiası ile kendilerini tekrardan Sırbistan sınır kapısına göndermek istediğini belirten Demir, "Çok yorgun olduğumu polisin kendisine söyledim fakat polis bana 'Evrakların eksik, geri dön ya da arka bagaja battaniyenin altına parayı bırak' dedi. Biz de geri dönmekten ise 30 euro parayı battaniyenin altına bırakmak zorunda kaldık ve Türkiye'ye geldik" dedi.

"İLGİLİ MAKANLARA İLETECEĞİM"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sorunun gerekli yerler ile görüşülerek pazartesi günü ilgili makamlara bilgi verileceği hususunu aileye iletti. Sırakaya, daha sonra yurda giren gurbetçilerle sohbet etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç geçişleriyle ilgili bilgi veren Sırakaya, "1 Haziran ve 5 Temmuz arasında yaklaşık 129 bin aracın geçiş sağladığını ve yaklaşık 520 bin insanımızın da Kapıkule Gümrük Kapımızı kullanarak ülkemize giriş gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu bir önceki seneyle kıyas edecek olursak yaklaşık 5 bin aracın belirtmiş olduğum tarihler içerisinde artmış olduğunu ve yurdumuza giren insanımızın daha da artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Ülkemize teveccühün artmış olması, vatandaşlarımızın daha yoğun bir oranda ülkemize geliyor olması, tabii ki bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez'

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Kapıkule'de Gurbetçi Aile Bulgar Polisinin Rüşvet Aldığını Şikayet Etti - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:51 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:32 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı
23:27 Meteoroloji ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
23:16 Türkiye'deki 5 Azov Taburu Komutanı Ukrayna'ya Döndü
23:11 Zelenski'nin İstanbul dönüşü paylaştığı fotoğraf Rusya'yı kızdırdı: Türkiye anlaşmaları ihlal etti
21:45 Zuckerberg'in son fotoğrafında çocuklarının yüzünü gizlemesi endişe yarattı
21:41 Zuckerberg'in son fotoğrafında çocuklarının yüzünü gizlemesi endişe yarattı
21:02 Özkan Uğur'un vefatı sonrası Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
20:58 Özkan Uğur'un acı haberiyle yıkılan Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 00:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Kapıkule'de Gurbetçi Aile Bulgar Polisinin Rüşvet Aldığını Şikayet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement