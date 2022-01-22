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AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor - Son Dakika

AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor

22.01.2022 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir AK Parti teşkilatının, Kabaş'la birlikte programda konuk olan CHP'li Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler sonrasında "Cumhurbaşkanı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.

"ÜLKE GENELİNDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tepki çeken ifadeler sonrasında yaptığı yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN YANIK: BİR KADINA BU SEVİYESİZLİĞİ YAKIŞTIRMAYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da Kabaş'a tepki gösterdi. Yanık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamlarıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.

"KONUŞTUKÇA BATIYORLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.
Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.

"GÖZÜ DÖNMÜŞLÜĞÜN ADINA GAZETECİLİK DENEMEZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • mehmet uyar: Vallahi birde Hz Adem ile Hz Havva atamıza dini değerlerimize küfür eden onlara destek verenlere ters kelepçe taksanızda görsek Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Erkan Kandemir, Sedef Kabaş, AK Parti, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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