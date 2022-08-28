AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

28.08.2022 23:52
AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan maçı izledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor- Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan maçı izledi.

Yapımı yeni tamamlanan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'na gelen Yıldırım, takımın forma ve ürünlerinin yer aldığı Store 24 mağazasını ziyaret etti.

Yıldırım, stada girerken taraftarlar tarafından kesilecek kurbanı bağışlayarak kesilmemesini istedi.

Statta taraftara seslenen Yıldırım, kentte güzel bir gün yaşandığını ve sezonun açılışında ilk karşılaşmanın muhteşem bir statta gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki ilk karşılaşmada Anagold 24Erzincanspor ile Tarsus İdman Yurdu karşılaşacaklar. Erzincanspor'a ve konuk takıma başarılar diliyorum. Burası Erzincan, burası can insanların yurdu. Erzincanlı bütün kardeşlerimize, futbolcu ve yöneticilere teşekkür ediyor, tebriklerimi iletiyorum. Sizden isteğim stadyumu sezon boyunca şenlendirin. Burası daima canlı olarak yaşasın. Sadece futbol değil, burada sporun her türlüsünü yapacak imkanlar var. Burası ona göre yapıldı. Yürüyüş, judo ve diğer sporların hepsi mevcut hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, stadın Erzincan'a kazandırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Yıldırım, 1-1 sona eren Anagold 24Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçını 90 dakika izledikten sonra stattan ayrıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Erzincan, AK Parti, Tarsus, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakılıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:41 Babanın dünya başına yıkıldı! Hayat kadını cinsel ilişkiye girdiği adamın çocuğunu 1.2 bin sterline sattı
22:33 Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
22:17 Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor
22:02 Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:34 Erzurum'da kanlı kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 23:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement