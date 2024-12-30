AK Parti Hatay Gençlik Kongresi Yapıldı

Politika

AK Parti Hatay 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yasin Dursun, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasında gençlere önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

AK Parti iktidarında seçilme yaşının 18'ü düşürüldüğünü anımsatan Dursun, "Liderimizin kararlılığıyla seçilme yaşı 18'e indirildi ve sözde kalmayıp samimi şekilde icraata dönüştü. Gençliğimizle, hep birlikte geleceğe yön vereceğiz." dedi.

Programda AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan da konuşma yaptı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Behçet Akın'ın seçildiği kongreye, İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve partililer katıldı.