Üye Girişi
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! - Son Dakika

AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

22.11.2021 13:37

İYİ Parti'nin Denizli'de gerçekleştirdiği mitingdeki kalabalığın görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitinge başka illerden insan taşındığını iddia ederken, İYİ Parti'den çok sert bir yanıt geldi. Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. İnsanlar para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün park halindeki otobüs görseliyle birlikte yaptığı paylaşımda "Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti" yorumu yaptı. Güngör daha sonraki açıklamasında ise "Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN GÜNDEM YARATAN İDDİAYA YANIT GECİKMEDİ

AK Parti Güngör'ün iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken İYİ Parti kanadından yanıt gecikmedi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge başka illerden insan taşındığı iddialarına yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLERİ DUYUNCA BUNLAR İKTİDARDAN GİTTİKLERİNİ ANLAMIŞLAR DEDİM"

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada "insan taşındığı" iddialarını yalanlarken, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. Şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti insan taşındığını iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 'insan taşındığını' iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! - Son Dakika


Son Dakika

Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı! 14:06 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı! Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 13:50 Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı
10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız

Son Dakika Haberleri
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 TEM'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamerada
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
13:35 Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu
13:34 Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!
13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı         
14:08
Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı         
13:56
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement