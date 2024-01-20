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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan Oldu - Son Dakika
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AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan Oldu

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak Veli Arslan'ı seçti. Arslan, 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olup, gümrük işletmesi sahibi ve eski meclis üyesidir.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan Oldu
20.01.2024 - 11:48,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Kadıköy Belediye Başkan Adayı ise Veli Arslan oldu.

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin üyesidir. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve bu süreçte 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. İstanbul'da 1977 yılında dünyaya gelen Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Meslek hayatına gümrük saha elemanı olarak atılan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu sürecin sonunda 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur. Tokatlı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak başlamıştır. Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki başarılı kariyerini inşa etmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

2019 Yılında Ataşehir Meclis Üyesi olan Arslan,2023 Genel Seçimlerinde Milletvekilliği için görevinden istifa etmişti. Yaptığı kampanyalarla dikkat çeken Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Ak Parti tarafından Kadıköy İlçe Belediye Başkanı olarak gösterildi.

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Kadıköy Belediyesi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan Oldu - Son Dakika
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