AK Parti Karabük'te İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Karabük'te İstişare Toplantısı

AK Parti Karabük\'te İstişare Toplantısı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, delege katılımıyla geleceğe yönelik istişare toplantısı düzenledi.

11.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla "Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı" yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Kanyonpark Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, toplantının sadece bir buluşma olmadığını, Karabük'ün yarınlarını inşa edecek güçlü iradenin sembolü olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatı olarak, her adımlarını hemşerilerinin beklentilerine, Karabük'ün değerlerine ve geleceğine duydukları sorumlulukla attıklarını anlatan Salt, "Delegelerimizle, teşkilatımızla ve tüm Karabük'le omuz omuza vererek şehrimizin kalkınması için ortaya koyduğumuz her çabada, kalbimizin en derininde memleket sevdamız yatıyor. Bu toprakların kültürünü, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel mirası bırakmak için her birimiz sorumluluk sahibiyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da birer konuşma yaptı.

Katılımcıların, teşkilatın yol haritasını ortak akılla şekillendirme amacıyla hazırlanan "AK Parti Teşkilatları Ortak Akıl İl Delegeleri Katılım Formları"nı doldurduğu toplantıya, önceki dönem AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilat kademeleri, AK Parti meclis üyeleri ve il delegeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük'te İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’’Öcalan’’ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Öcalan'' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük'te İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.