AK Parti Kırşehir il başkanlığı Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde proje tanıtım toplantısı yaptı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan AK Parti il başkanı Seher Ünsal, inanan insanların başaracağını ve Cumhur İttifakının da seçimlerden basarıyla çıkacağını söyledi. Ünsal, "Yol arkadaşlarım, bilinin ki inanan insanlar başarılı olur. 1 Nisan akşamında kazanan; Kırşehir, AK Parti ve Cumhur İttifakı olacaktır" dedi.
AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise programda yaptığı konuşmasında mevcutta var olan belediyenin laf üretmekten iş üretmeye fırsat bulamadığını söyledi. Cumhur İttifakı adayı Osman Arslan, projelerini anlattığı programda yaptığı konuşmasında büyük adımların büyük projelerle başladığını ve hareket noktalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.
Programda başkan adayı Osman Arslan, seçmene projelerini aktardı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Proje Tanıtım Toplantısı Yaptı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Zengezur Koridoru'nun Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarını ve Türkiye-Azerbaycan ticaret ilişkilerini de vurguladı.
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