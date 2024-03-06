AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Proje Tanıtım Toplantısı Yaptı

Politika

AK Parti Kırşehir il başkanlığı Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde proje tanıtım toplantısı yaptı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan AK Parti il başkanı Seher Ünsal, inanan insanların başaracağını ve Cumhur İttifakının da seçimlerden basarıyla çıkacağını söyledi. Ünsal, "Yol arkadaşlarım, bilinin ki inanan insanlar başarılı olur. 1 Nisan akşamında kazanan; Kırşehir, AK Parti ve Cumhur İttifakı olacaktır" dedi.

AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise programda yaptığı konuşmasında mevcutta var olan belediyenin laf üretmekten iş üretmeye fırsat bulamadığını söyledi. Cumhur İttifakı adayı Osman Arslan, projelerini anlattığı programda yaptığı konuşmasında büyük adımların büyük projelerle başladığını ve hareket noktalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.

Programda başkan adayı Osman Arslan, seçmene projelerini aktardı. - KIRŞEHİR