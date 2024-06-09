AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri tamamlandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri tamamlandı

AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri coşkuyla tamamlandı.

09.06.2024 11:16
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AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri coşkuyla tamamlandı.

İlçe danışma meclisleri sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Milleti'ne hizmete devam ettiklerini ifade etti. AK kadrolar olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya için de aynı aşkla çalıştıklarını belirten Başkan Hasan Angı, "Ecdadımızdan miras aldığımız bu toprakları bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmanın azim ve gayreti içerisindeyiz. AK Parti teşkilatları olarak milletvekillerimiz, ana kademelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ve belediyelerimizle topyekun bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha da güzel başarılara imza atmak için artan bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güçlü Türkiye yolunda ilk günden beri bizimle birlikte olan değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz"

"Bizler gücünü milletinden alan AK Parti'mizin temsilcileriyiz" diyen Başkan Hasan Angı, "İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı'nda tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir liderimiz var. Genel Başkanımız 2001 yılındaki o çıkış ruhuyla tüm mazlumların ve mağdurların umudu oldu. Bugün de tüm dünyada örnek alınan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi de inşallah milletimizle birlikte inşa edeceğiz. İlk günkü aşk ve heyecanla çizgimizden sapmadan tüm halkımıza hizmet etmenin gayretinde olacağız. 17 Mayıs cuma günü başladığımız ilçe danışma meclis toplantılarımızı 8 Haziran akşamı tamamlamış olduk. Organizasyonlarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katılan başta Konya milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız olmak üzere tüm teşkilat kademelerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın şehrimiz ve ilçelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Konya'da 78. ilçe danışma meclisleri tamamlandı - Son Dakika
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