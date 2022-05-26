AK Parti'li Aydemir: "Finlandiya ve İsveç, dik duruşumuzdan dolayı diz çöker vaziyette" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Finlandiya ve İsveç, dik duruşumuzdan dolayı diz çöker vaziyette"

26.05.2022 15:26
AK Parti'li Aydemir: "Finlandiya ve İsveç, dik duruşumuzdan dolayı diz çöker vaziyette"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Finlandiya, İsveç yetkilileri sürekli Türkiye'ye geliyorlar, nedametlerini ifade ediyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " Finlandiya, İsveç yetkilileri sürekli Türkiye'ye geliyorlar, nedametlerini ifade ediyorlar. NATO şemsiyesi altına girmek için gayret sarf ediyorlar. Ülkemizin dik duruşundan dolayı adeta diz çöker vaziyetteler." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk halkının yaşanan her gelişmeden haberdar olduğunu, siyasetçilere bu yönde rota çizdiğini, siyasetçilerin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Düzce ziyaretinde bir vatandaşın, "Burası Kandil değil, Düzce yanlış geldiniz." dediğini kaydeden Aydemir, "Çünkü vatandaş Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e yakın durduğunu biliyor. Açıklamalarından dolayı rahatsızlıklarını ifade ediyor. Siyasetçi halkla uzaksa ne yapar; Kandil'e yakın söylemler koyar orta yere. Halkın da tokadı böyle olur." şeklinde konuştu.

Muhalefetin, dışarıda Türkiye'yi kötülemeyi sürdürdüğünü, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet ettiğini söyleyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Finlandiya, bir taraftan İsveç yetkilileri sürekli Türkiye'ye geliyorlar, nedametlerini ifade ediyorlar. NATO şemsiyesi altına girmek için gayret sarf ediyorlar. Ülkemizin dik duruşundan dolayı adeta diz çöker vaziyetteler ama Ünal Çeviköz, 'Türkiye yanlış yapıyor' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? HDP'li Hişyar Özsoy da aynı şekilde Finlandiya'da, 'Aman dik duruşunuzu bozmayın' diyor. Dik durmak; Türkiye'ye karşı çıkmak, PKK'yı, terör örgütlerini desteklemekmiş. Milletimiz görüyor ama biz de bunların hakiki yüzlerini milletimizle yüzleştireceğiz."

Aydemir, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın, muhalefetin desteklenmesi yönündeki açıklamalarının, malumun ilanı olduğunu ifade ederek, "Şu an terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda şehitlerimiz var. Bu eylemleri, bu imansızlar, bu teröristler yapıyor. Bu teröristler kime destek talebinde bulunuyor, CHP'ye, İYİ Partiye. Bu yeterli bir işaret değil midir?" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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