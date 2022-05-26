AK Parti'li Çakır'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Çakır'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

26.05.2022 18:57
AK Parti'li Çakır'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu şunu unutmasın ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın kumaşı temizdir, senin attığın çamurla kirlenmez ama sen ellerine bulaşan pisliği ne yaparsan yap temizleyemeyeceksin.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu şunu unutmasın ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın kumaşı temizdir, senin attığın çamurla kirlenmez ama sen ellerine bulaşan pisliği ne yaparsan yap temizleyemeyeceksin." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Adaleti, ilmi, hoşgörüyü insanlığa en güzel şekilde öğreten şanlı tarihimiz, her zaman olduğu gibi bugün de içimizdeki emperyalistlerin saldırı ve hakaretlerine maruz kalmaktadır. İstibdat adı altında emperyalist uşaklığı yaparak, 113 yıl önce cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'a saldıranlar, aynı kin ve nefret ile bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar." diye konuştu.

Tarihte yaşanılanlardan ders çıkaran aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sultan Abdülhamid'in yalnızlığına terk etmeyeceğini belirten Çakır, bunun en büyük göstergesinin 15 Temmuz akşamı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaki iddialarına da değinen Çakır, "Kılıçdaroğlu şunu unutmasın ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın kumaşı temizdir, senin attığın çamurla kirlenmez ama sen ellerine bulaşan pisliği ne yaparsan yap temizleyemeyeceksin. Bürokratları tehdit ederek devlet mekanizmasını etkisiz hale getirmeye çalışmak apaçık ihanettir. Bu ihanete, bu kirli siyasete, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıracak kadar alçaklaşan bu zihniyete milletimiz gereken cevabı vermiştir, verecektir de." ifadelerini kullandı.

Çakır, Kılıçdaroğlu'nun bu milletin menfaatine yapılan her şeye karşı çıkarken, milletin ve devletin zararına olan her şeye sahip çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

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