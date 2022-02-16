Üye Girişi
AK Parti'li Çamlı, Kılıçdaroğlu ile aynı parlamentoyu paylaşmaktan utandığını söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Çamlı, Kılıçdaroğlu ile aynı parlamentoyu paylaşmaktan utandığını söyledi

16.02.2022 14:28
AK Parti'li Çamlı, Kılıçdaroğlu ile aynı parlamentoyu paylaşmaktan utandığını söyledi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, "Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, "Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan." dedi.

Çamlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirisine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında "Böyle bir insan parlamentoda nasıl bulunur" dediğine işaret eden Çamlı, "Onurlu, şerefli, haysiyetli, tüccar, dava ehli bir babanın helal, alın teriyle kazandığı parayla büyüttüğü ve helal parayla hayatını sürdüren ve davası bildiği yolda harcayan bir insan olarak kalktı beni hakir görmeye çalıştı. 'Bu parlamentoda böyle bir insan nasıl olur?' Belki de aynaya bakarak konuştu. Kendisi nasıl bu parlamentoda olabiliyor?" diye sordu.

Çamlı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın da bir konuşmasını dinleterek, Biden'in, "Daha çok verim almalıyız" dediği muhalefet liderinin de Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürdü. Çamlı, "Senin gibi birisiyle aynı parlamentonun üyesi olmaktan içtinap ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve geldiğini, CHP zihniyetinin bugünkü bütün kötülüklerde imzası olduğunu savunan Çamlı, "CHP'nin tarihine bakılması gerekir. Sultan Hamid'i tahtından indirip milyonlarca kilometrekare toprağı kumara verenlerden bahsediyorum. Aynı İttihat Terakki, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi." ifadesini kullandı.

İktidarın doğal gaz ve elektriğin dörtte üçünü sübvanse ettiğini, emekliye, asgari ücretliye, memura bir şeyler yapmaya çalıştığını, KDV'yi indirdiğini, CHP'nin ise elektrik santrallerine karşı çıktığını anlatan Çamlı, Kılıçdaroğlu'nun, "Faturayı ödemeyeceğim" diye vatandaşları provoke ettiğini söyledi.

Kendisinin de itham edildiğini belirten Çamlı, şunları kaydetti:

"Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan. Ama ne çare ki milli iradenin yansıması gereği burayı paylaşıyoruz. CHP'li vatandaşlara, vatan evlatlarına sesleniyorum: Atatürk'ün koltuğunda bu kadar ucuz bir insan oturmamalı. Böyle bir pak bir ismi ağzına alması ancak çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra, gusül abdesti alındıktan sonra yapabilir. Benim çeperlerimde dolaşmasın. Kendi mahallesindeki insanlarla haşır neşir olsun."

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çamlı, Kılıçdaroğlu ile aynı parlamentoyu paylaşmaktan utandığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:07 Ipsos CEO'su Gedik: En büyük ittifak yüzde 80'le ekonomiden memnun olmayanların ittifakı
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çamlı, Kılıçdaroğlu ile aynı parlamentoyu paylaşmaktan utandığını söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement