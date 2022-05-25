AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması

25.05.2022 17:53
AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "6'lı masadaki adaylık krizi sonrasında partisi içindeki krizleri de çözmeye çalışan Kılıçdaroğlu, arzuladığı cumhurbaşkanlığı adaylığını öne çıkarabilmek için bu gibi ucuz numaralarla parti tabanına ve kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "6'lı masadaki adaylık krizi sonrasında partisi içindeki krizleri de çözmeye çalışan Kılıçdaroğlu, arzuladığı cumhurbaşkanlığı adaylığını öne çıkarabilmek için bu gibi ucuz numaralarla parti tabanına ve kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.

Ana muhalefetin yalan ve dezenformasyonu bilinçli bir politika haline getirdiğini söyleyen Canbey, demokrasilerde ana muhalefet partilerinden, varsa yanlış bunu düzeltmeleri ve çözüm önerileriyle alternatif iktidar olmaya çabalamalarının beklendiğine işaret etti. Canbey, "Ülkemizdeki ana muhalefet o kadar aciz bir durumdaki, sığındıkları tek politika olan yalan siyaseti artık Türk siyasetini kirletmeye başlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik tehdit ve hakaretleri maalesef Türk siyasetinin seviyesini düşürmüştür. Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek, milli iradeyi tehdit etmekle aynı anlama gelir." diye konuştu.

AK Parti'li Canbey, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarıyla ne kadar büyük bir siyasi açmaza girdiğini ortaya koyduğunu belirterek, "6'lı masadaki adaylık krizi sonrasında partisi içindeki krizleri de çözmeye çalışan Kılıçdaroğlu, arzuladığı cumhurbaşkanlığı adaylığını öne çıkarabilmek için bu gibi ucuz numaralarla parti tabanına ve kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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