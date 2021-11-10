AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İYİ Parti'den istifa sürecini anlattı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İYİ Parti'den istifa kararında yerel seçim öncesi Manisa'da CHP'nin HDP ile ortaklık yapmasının etkili olduğunu belirterek, "İttifak ortağınız, başka bir siyasi oluşumla bir ortaklık daha kuruyorsa otomatikman bu da sizin bir ortaklığınız sayılır. İYİ Parti'lilerin anlamak istemediği ya da anlayıp da işlerine gelmediği nokta bu" dedi.

Tamer Akkal, 28 Ocak 2019'da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıma süreciyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerine ve amaçlarına uygun hareket etmediğini, tabanını oluşturan ülkücü ve Türk milliyetçisi camiaya cevap veremediğini ileri sürdü.

Seçim bölgesi olan Manisa'da CHP ile HDP arasında ortaklık görüşmelerinden haberdar olduğunu, konuyu partisinin genel merkezinde milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda dile getirdiğini aktaran Akkal, parti yönetiminden gerekli tepkiyi alamadığını, bu nedenle partiden koptuğunu aktardı.

Akkal, şunları kaydetti:

"İttifak ortağınız, başka bir siyasi oluşumla bir ortaklık daha kuruyorsa otomatikman bu da sizin bir ortaklığınız sayılır. İYİ Parti'lilerin anlamak istemediği ya da anlayıp da işlerine gelmediği nokta bu. İYİ Parti'yi kurarken hiç kimse bugünkü konumuna gelmesi için kurmadı. Sadece benim istifam değil bu süreç içerisinde kurucular kurulundan tutun da mevcut milletvekillerinden, il başkanlarından ilk kurulduğu gündeki yöneticilerinden bir çok insanın bugün artık İYİ Parti saflarında siyaset yapmadığını görüyoruz."

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız milletvekili olmayı düşündüğünü anlatan Akkal, AK Parti'de siyaset yapma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partiye katılmasında etkili olan Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti.