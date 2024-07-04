AK Parti Milletvekili Cıngı: Valimiz ve emniyet müdürümüz halkı teskin etmek için doğru politikalar üretti

Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de yaptığı konuşmada; "Valimiz ve emniyet müdürümüz herkesin cesaret edemeyeceği şekilde kalabalığın arasına girmiş ve halkı teskin etmek için çok doğru politikalar üretmiştir" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Cıngı; "Solingen'de yanan Türk evleri için biz neler hissediyorsak, burada yapılan haksız ve gayri adil uygulamalar için de aynı şeyi hissetmek zorundayız ama objektifliğinize halel gelmesin istiyorsanız hadisenin tamamına doğru bakmanız lazım. Orada insanların arasında bir şaiya yayıldı ve bazı tahrikçi gruplar, 'Çocuk Türk çocuğu, ciğeri patlatıldı, öldürüldü, tecavüz edildi' gibi bir dedikodu ürettiler" dedi.

Cıngı; "Valimiz Gökmen Çiçek ve emniyet müdürümüz bu çocuğun Suriyeli çocuk olduğunu ama 'Suriyeli bile olsa çocuk çocuktur, bu suç dünyanın her yerinde aynı sıkıntıyı doğurur ve cezalandırılır' dediler. Çıkan yanlış şaiyaları doğrulamak için valimiz ve emniyet müdürümüz bu açıklamayı yapmıştır ama her ikisi de herkesin cesaret edemeyeceği şekilde kalabalığın arasına girmiş ve halkı teskin etmek için çok doğru politikalar üretmiştir. Lütfen hadiseyi tek boyutlu inceleyip burada yansıtmayın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ