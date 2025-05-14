AK Parti milletvekilleri Bayram ve Öncü, Türkiye\'de engelli haklarında "sessiz devrim" yapıldığını vurguladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye'de 23 yılda engelli haklarında "sessiz bir devrim" gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, AA muhabirine, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının engelliler alanında yaptığı "sessiz devrimi", Türkiye Yüzyılı'nda taçlandırmak istediklerini ifade ederek, "Devletin 3 erki var; yasama, yürütme, yargı. Engelli milletvekilimiz yasamada var. Yargıda engelli hakimlerimiz, savcılarımız oldu. Şimdi de yürütme alanında engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakan olması ve bakanlığımızı kurma zamanı. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bunu gerçekleştireceğiz. O hava da oluştu." diye konuştu.

Bayram, İtalya'da Engelliler Bakanlığının kurulduğuna dikkati çekti.

New York'ta bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Türk Günü etkinliklerine katılacağını bildiren Bayram, "Engelli Haftası'na gelmesi münasebetiyle, 50 bin kişi hepimiz birer buğday tanesiyiz. Barış istiyor, savaş istemiyoruz, engelsiz bir dünya istiyor, insanlar ölmesin istiyoruz. 'Gazze ölmesin, engelli kalmasın' temalı bir yürüyüş olacak." dedi.

Geçen hafta Endonezya'dan milletvekillerinin kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bayram, "Endonezya'da engelli milletvekili, hakim yok. Bizim umut ışığımızı duymuşlar, 'Program yapacağız. Orada anlatıyoruz sizi, herkes sizi bekliyor' dediler. Endonezya'da bir programımız olacak, ödül alacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram, siyasetin bir hikaye yazma sanatı ve bir umut olduğunu ifade ederek, "Biz de varlığımızla insanlara umut olma noktasında bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

BM çatısı altında BM Kadın birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) olduğunu hatırlatan Bayram, "BM'de bir engelli hakları merkezi yok. Her gittiğim ülkede bu çağrıda bulundum. 'Gelin bunu el birliğiyle kuralım. Bunun merkezi İstanbul olsun' dedim. Dünya engelliler başkenti İstanbul, hem ülkemizin tanıtımı hem engelliler alanında dünyaya mesaj vermek açısından önem arz ediyor." dedi.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a aktardığını anlatan Bayram, "Altyapısını yaptığım bu projenin Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün dünyaya daha hızlı şekilde lanse edilmesi noktasında sağ olsun kendisi destek verecek. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde büyük bir dünya projesine dönüşecek. Engelsiz bir dünyayı hep beraber kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak mihmandarlığını yapacağız"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, son 23 yılda sağlık, istihdam, bakım alanında engelliler açısından değişim ve dönüşümler yaptıklarını anlattı.

Dünya Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı seçilen Öncü, 1,5 milyar engelli nüfusu olan dünyada, her ülkeyi sorumlu kılacak yeni oluşumlar, çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'ın da bu anlamda çalışmalarına değinen Öncü, "O sivil toplum olarak bir yapılanma çabası içinde ben de parlamenterler içinde Birleşmiş Milletler çatısı altında 'Engelli Komitesi'ni kurma çalışması içerisindeyiz. Sanırım önümüzdeki Cenevre Genel Kongresi'nde artık tüzükte bu değişiklik kesinleşecek ve biz uluslararası alanda da Türkiye olarak bunun mihmandarlığını yapacağız." diye konuştu.

Öncü, söz konusu çalışmanın sağlayacağı faydaları şöyle sıraladı:

"Her ülkede temsil noktasında engelli sayısı belirlenecek. Meclis'te her partide artık engelli temsilcinin olması konusunda bir uluslararası fikir birliğine oturtmuş olacağız. Gerek sağlık hizmetleri konusunda gerek istihdam alanında, eğitim alanında bu uluslararası kuralların belirlendiği bir sistemi gündeme getirmiş olacağız. İnşallah tamamlarsak bu, bizim için onur verici bir şey olacak."

Parlamentolararası Birliğe, 180'den fazla ülkenin üye olduğu belirten Öncü, "Bu ülkelerin nüfus ve meclisteki temsil sayısına göre katılım oranları var. Türkiye'nin şu anda 9 üyeyle temsil edildiği bir birlikten bahsediyoruz. Burada genç, kadın ve engelli milletvekilleri olarak katılım sağlıyoruz. Bu oluşumun içerisinde Genç Parlamenterler Komitesi, benim de başkan yardımcılığını yaptığım Kadın Parlamenterler Komitesi var. Şimdi Engelli Komitesi kurulacak." diye konuştu.

Öncü, engelli milletvekillerinin seçilecek yerlerden listede yer bulması adına Parlamentolararası Birliğin üye ülkelerden talepleri olacağını anlatarak, "Bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Ben Erzurum'da ikinci sıradan aday gösterildim. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu uygulamalar yok. Ben Kadın Parlamenterler Komitesi'nde kadınlarla bir araya geldiğimde şunu görüyorum; biz engelliler konusunda dünyada çok üst noktadayız, inanılmazı başardık." dedi.

"Umuyorum ileride bakanlıklar da olur"

Evde bakım, engelli istihdamı, engelli ataması konusunda yapılanlara da değinen Öncü, 71 bin kişinin istihdam edildiğini, 568 bin engelliye evde bakım hizmeti verildiğini, 28 bin engellinin de bakım merkezlerinde olduğunu söyledi.

Geçmişte engellilere hangi üniversiteden mezun olursa olsun santral memurluğu dışında hiçbir işin tanımlanmadığına dikkati çeken Öncü, "Ama bugün öyle değil ki. Bugün daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, hakimlerimiz var, bakan yardımcılarımız oldu. Umuyorum ileride bakanlıklar da olur." ifadesini kullandı.

"Genetik dizilimlerin önceden tespit edilip evlilik öncesi tarafların bilgilendirilmesi"

Öncü, 10 doğumdan ikisinin otizm riski taşıdığını dile getiren Öncü, "Otizm en ağır engel grubu. Genetik dizilimlerin önceden tespit edilip evlilik öncesi, doğum öncesi tarafların bilgilendirmesini yapmamız lazım. Bu çok önemli. Mevcut engelli nüfusumuza bir çözüm belki üretebiliriz ama bundan sonrasını engellememiz gerekiyor." diye konuştu.

Doğum öncesi genetik dizilimle önleyici tedbirlerin nasıl oluşturulacağına dair çalışmanın Sağlık Bakanlığınca yürütülen bir proje olduğunu dile getiren Öncü, "Biz, bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettik biliyorsunuz. 'Aile Yılı'nın aynı zamanda 'sağlıklı aile yılı' olması gerekiyor." dedi.