İşadamı Eşin: "Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur" - Son Dakika
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İşadamı Eşin: "Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur"

14.08.2022 10:11
İşadamı Eşin: "Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur"

AK Parti'nin Aydın'daki simge isimlerinden biri olan ve yapı sektöründeki yatırımları ile dünyanın pek çok ülkesinde tanınan işadamı Rıdvan Eşin, AK Parti'nin kuruluşunun 21.

AK Parti'nin Aydın'daki simge isimlerinden biri olan ve yapı sektöründeki yatırımları ile dünyanın pek çok ülkesinde tanınan işadamı Rıdvan Eşin, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sadece Türk siyasetinin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur" dedi.

Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran Anadolu insanının, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile adeta umutlarının yeşerdiğini belirten Rıdvan Eşin; "AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye önemli ve stratejik bir ülke konumuna gelmiştir. AK Parti Allah'ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar da aynı anlayışla, yaptıklarıyla ve duruşuyla milletin hayallerini gerçekleştiren, koskoca bir ümmetin umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti olmuştur. Türkiye'nin son 20 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline talip AK Parti milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan AK Parti, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere gelmiştir. Bana göre 14 Ağustos 2001 Türkiye'nin şahlanışının başlatıldığı tarihtir" dedi.

"Mazlumların ve İslam aleminin umudu olmuştur"

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin mazlum halkların ve İslam aleminin umudu haline geldiğini belirten Rıdvan Eşin, açıklamasının devamında "Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmayı hedeflemiş, eski Türkiye'ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Türkiye'yi Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. AK Parti ve Erdoğan ile Türkiye'nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Milletine efendilik etmeyi değil, hizmet etmeyi şiar edinen ve Türkiye siyaset tarihine damgasını vuran AK Parti'nin 21. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İşadamı Eşin: 'Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur' - Son Dakika

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